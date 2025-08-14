Валюты / ROBT
ROBT: First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
53.17 USD 0.68 (1.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ROBT за сегодня изменился на -1.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.13, а максимальная — 53.85.
Следите за динамикой First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
53.13 53.85
Годовой диапазон
34.38 54.58
- Предыдущее закрытие
- 53.85
- Open
- 53.85
- Bid
- 53.17
- Ask
- 53.47
- Low
- 53.13
- High
- 53.85
- Объем
- 173
- Дневное изменение
- -1.26%
- Месячное изменение
- 7.09%
- 6-месячное изменение
- 31.19%
- Годовое изменение
- 21.14%
25 сентября, четверг
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 3.3%
- Пред.
- 3.3%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.6%
- Пред.
- 1.6%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 6.8%
- Пред.
- 6.8%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -0.5%
- Пред.
- -2.8%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.6%
- Пред.
- 1.1%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- $42.847 млрд
- Пред.
- $-103.566 млрд
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.2%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 0.1%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 208 тыс
- Пред.
- 231 тыс
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.913 млн
- Пред.
- 1.920 млн
13:00
USD
14:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.925%