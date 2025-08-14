Devises / ROBT
ROBT: First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
53.59 USD 0.26 (0.48%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ROBT a changé de -0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 53.48 et à un maximum de 53.85.
Suivez la dynamique First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
53.48 53.85
Range Annuel
34.38 54.58
- Clôture Précédente
- 53.85
- Ouverture
- 53.85
- Bid
- 53.59
- Ask
- 53.89
- Plus Bas
- 53.48
- Plus Haut
- 53.85
- Volume
- 12
- Changement quotidien
- -0.48%
- Changement Mensuel
- 7.94%
- Changement à 6 Mois
- 32.22%
- Changement Annuel
- 22.10%
