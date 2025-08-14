CotationsSections
ROBT: First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF

53.59 USD 0.26 (0.48%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ROBT a changé de -0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 53.48 et à un maximum de 53.85.

Suivez la dynamique First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
53.48 53.85
Range Annuel
34.38 54.58
Clôture Précédente
53.85
Ouverture
53.85
Bid
53.59
Ask
53.89
Plus Bas
53.48
Plus Haut
53.85
Volume
12
Changement quotidien
-0.48%
Changement Mensuel
7.94%
Changement à 6 Mois
32.22%
Changement Annuel
22.10%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%