Dövizler / RLAY
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RLAY: Relay Therapeutics Inc
4.66 USD 0.11 (2.42%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RLAY fiyatı bugün 2.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.47 ve Yüksek fiyatı olarak 4.68 aralığında işlem gördü.
Relay Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RLAY haberleri
- Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Jones Trading initiates coverage on Bicara stock with Buy rating
- Investing in Oncology: 3 Cancer Stocks With Promising Pipelines
- Why Relay Therapeutics Stock Rocketed Nearly 15% Higher This Week
- Guggenheim initiates Relay Therapeutics stock with Buy rating, cites strong oncology pipeline
- Medtronic To Rally Around 25%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Cemex (NYSE:CX), Albemarle (NYSE:ALB)
- Relay Therapeutics (RLAY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Wells Fargo reiterates Equal Weight rating on Relay Therapeutics stock
- Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Relay earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Relay (RLAY) Q2 Loss Narrows 41%
- Relay Therapeutics: What's Next For 2H 2025? (NASDAQ:RLAY)
- Relay Therapeutics president sells $113k in stock
- Relay Therapeutics CFO Catinazzo sells $74,000 in stock
- Rahmer Peter sells Relay Therapeutics (RLAY) stock worth $62,946
- RXRX vs. RLAY: Which Precision Biotech Stock is a Better Bet Now?
- Can Recent Pipeline Expansion Efforts Offset RXRX's Earlier Losses?
- Can Recursion Pharmaceuticals' Strategic Deals Fuel Long-Term Growth?
- Relay Therapeutics CEO Patel sells $219k in shares
- Citizens JMP maintains Relay Therapeutics stock rating after trial data
- Relay Therapeutics reports promising breast cancer drug data
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- Relay Therapeutics to Participate in Two Upcoming Investor Conferences in June
- Relay Therapeutics Stock: Trying To Find That Right Price (NASDAQ:RLAY)
Günlük aralık
4.47 4.68
Yıllık aralık
1.77 7.07
- Önceki kapanış
- 4.55
- Açılış
- 4.56
- Satış
- 4.66
- Alış
- 4.96
- Düşük
- 4.47
- Yüksek
- 4.68
- Hacim
- 2.335 K
- Günlük değişim
- 2.42%
- Aylık değişim
- 30.17%
- 6 aylık değişim
- 82.75%
- Yıllık değişim
- -33.62%
21 Eylül, Pazar