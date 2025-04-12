KurseKategorien
Währungen / RLAY
Zurück zum Aktien

RLAY: Relay Therapeutics Inc

4.62 USD 0.07 (1.54%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RLAY hat sich für heute um 1.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.47 bis zu einem Hoch von 4.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die Relay Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RLAY News

Tagesspanne
4.47 4.65
Jahresspanne
1.77 7.07
Vorheriger Schlusskurs
4.55
Eröffnung
4.56
Bid
4.62
Ask
4.92
Tief
4.47
Hoch
4.65
Volumen
613
Tagesänderung
1.54%
Monatsänderung
29.05%
6-Monatsänderung
81.18%
Jahresänderung
-34.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K