Währungen / RLAY
RLAY: Relay Therapeutics Inc
4.62 USD 0.07 (1.54%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RLAY hat sich für heute um 1.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.47 bis zu einem Hoch von 4.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Relay Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
4.47 4.65
Jahresspanne
1.77 7.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.55
- Eröffnung
- 4.56
- Bid
- 4.62
- Ask
- 4.92
- Tief
- 4.47
- Hoch
- 4.65
- Volumen
- 613
- Tagesänderung
- 1.54%
- Monatsänderung
- 29.05%
- 6-Monatsänderung
- 81.18%
- Jahresänderung
- -34.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K