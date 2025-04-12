Валюты / RLAY
RLAY: Relay Therapeutics Inc
4.13 USD 0.07 (1.72%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RLAY за сегодня изменился на 1.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.06, а максимальная — 4.33.
Следите за динамикой Relay Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.06 4.33
Годовой диапазон
1.77 7.07
- Предыдущее закрытие
- 4.06
- Open
- 4.06
- Bid
- 4.13
- Ask
- 4.43
- Low
- 4.06
- High
- 4.33
- Объем
- 1.472 K
- Дневное изменение
- 1.72%
- Месячное изменение
- 15.36%
- 6-месячное изменение
- 61.96%
- Годовое изменение
- -41.17%
