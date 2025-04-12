通貨 / RLAY
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RLAY: Relay Therapeutics Inc
4.55 USD 0.46 (11.25%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RLAYの今日の為替レートは、11.25%変化しました。日中、通貨は1あたり4.15の安値と4.73の高値で取引されました。
Relay Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RLAY News
- Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Jones Trading initiates coverage on Bicara stock with Buy rating
- Investing in Oncology: 3 Cancer Stocks With Promising Pipelines
- Why Relay Therapeutics Stock Rocketed Nearly 15% Higher This Week
- Guggenheim initiates Relay Therapeutics stock with Buy rating, cites strong oncology pipeline
- Medtronic To Rally Around 25%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Cemex (NYSE:CX), Albemarle (NYSE:ALB)
- Relay Therapeutics (RLAY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Wells Fargo reiterates Equal Weight rating on Relay Therapeutics stock
- Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Relay earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Relay (RLAY) Q2 Loss Narrows 41%
- Relay Therapeutics: What's Next For 2H 2025? (NASDAQ:RLAY)
- Relay Therapeutics president sells $113k in stock
- Relay Therapeutics CFO Catinazzo sells $74,000 in stock
- Rahmer Peter sells Relay Therapeutics (RLAY) stock worth $62,946
- RXRX vs. RLAY: Which Precision Biotech Stock is a Better Bet Now?
- Can Recent Pipeline Expansion Efforts Offset RXRX's Earlier Losses?
- Can Recursion Pharmaceuticals' Strategic Deals Fuel Long-Term Growth?
- Relay Therapeutics CEO Patel sells $219k in shares
- Citizens JMP maintains Relay Therapeutics stock rating after trial data
- Relay Therapeutics reports promising breast cancer drug data
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- Relay Therapeutics to Participate in Two Upcoming Investor Conferences in June
- Relay Therapeutics Stock: Trying To Find That Right Price (NASDAQ:RLAY)
1日のレンジ
4.15 4.73
1年のレンジ
1.77 7.07
- 以前の終値
- 4.09
- 始値
- 4.15
- 買値
- 4.55
- 買値
- 4.85
- 安値
- 4.15
- 高値
- 4.73
- 出来高
- 3.441 K
- 1日の変化
- 11.25%
- 1ヶ月の変化
- 27.09%
- 6ヶ月の変化
- 78.43%
- 1年の変化
- -35.19%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K