通貨 / RLAY
RLAY: Relay Therapeutics Inc

4.55 USD 0.46 (11.25%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RLAYの今日の為替レートは、11.25%変化しました。日中、通貨は1あたり4.15の安値と4.73の高値で取引されました。

Relay Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
4.15 4.73
1年のレンジ
1.77 7.07
以前の終値
4.09
始値
4.15
買値
4.55
買値
4.85
安値
4.15
高値
4.73
出来高
3.441 K
1日の変化
11.25%
1ヶ月の変化
27.09%
6ヶ月の変化
78.43%
1年の変化
-35.19%
