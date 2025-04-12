QuotazioniSezioni
RLAY: Relay Therapeutics Inc

4.66 USD 0.11 (2.42%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RLAY ha avuto una variazione del 2.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.47 e ad un massimo di 4.68.

Segui le dinamiche di Relay Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.47 4.68
Intervallo Annuale
1.77 7.07
Chiusura Precedente
4.55
Apertura
4.56
Bid
4.66
Ask
4.96
Minimo
4.47
Massimo
4.68
Volume
2.335 K
Variazione giornaliera
2.42%
Variazione Mensile
30.17%
Variazione Semestrale
82.75%
Variazione Annuale
-33.62%
20 settembre, sabato