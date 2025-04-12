Valute / RLAY
RLAY: Relay Therapeutics Inc
4.66 USD 0.11 (2.42%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RLAY ha avuto una variazione del 2.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.47 e ad un massimo di 4.68.
Segui le dinamiche di Relay Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
RLAY News
Intervallo Giornaliero
4.47 4.68
Intervallo Annuale
1.77 7.07
- Chiusura Precedente
- 4.55
- Apertura
- 4.56
- Bid
- 4.66
- Ask
- 4.96
- Minimo
- 4.47
- Massimo
- 4.68
- Volume
- 2.335 K
- Variazione giornaliera
- 2.42%
- Variazione Mensile
- 30.17%
- Variazione Semestrale
- 82.75%
- Variazione Annuale
- -33.62%
20 settembre, sabato