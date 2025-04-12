货币 / RLAY
RLAY: Relay Therapeutics Inc
4.13 USD 0.07 (1.72%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RLAY汇率已更改1.72%。当日，交易品种以低点4.06和高点4.33进行交易。
关注Relay Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
4.06 4.33
年范围
1.77 7.07
- 前一天收盘价
- 4.06
- 开盘价
- 4.06
- 卖价
- 4.13
- 买价
- 4.43
- 最低价
- 4.06
- 最高价
- 4.33
- 交易量
- 1.472 K
- 日变化
- 1.72%
- 月变化
- 15.36%
- 6个月变化
- 61.96%
- 年变化
- -41.17%
