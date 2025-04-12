Moedas / RLAY
RLAY: Relay Therapeutics Inc
4.51 USD 0.42 (10.27%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RLAY para hoje mudou para 10.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.15 e o mais alto foi 4.53.
Veja a dinâmica do par de moedas Relay Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
4.15 4.53
Faixa anual
1.77 7.07
- Fechamento anterior
- 4.09
- Open
- 4.15
- Bid
- 4.51
- Ask
- 4.81
- Low
- 4.15
- High
- 4.53
- Volume
- 1.376 K
- Mudança diária
- 10.27%
- Mudança mensal
- 25.98%
- Mudança de 6 meses
- 76.86%
- Mudança anual
- -35.75%
