시세섹션
통화 / RLAY
주식로 돌아가기

RLAY: Relay Therapeutics Inc

4.66 USD 0.11 (2.42%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

RLAY 환율이 오늘 2.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.47이고 고가는 4.68이었습니다.

Relay Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RLAY News

일일 변동 비율
4.47 4.68
년간 변동
1.77 7.07
이전 종가
4.55
시가
4.56
Bid
4.66
Ask
4.96
저가
4.47
고가
4.68
볼륨
2.335 K
일일 변동
2.42%
월 변동
30.17%
6개월 변동
82.75%
년간 변동율
-33.62%
20 9월, 토요일