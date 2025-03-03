Dövizler / RILYK
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RILYK: B. Riley Financial Inc - 5.50% Senior Notes Due 2026
24.1000 USD 0.0432 (0.18%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RILYK fiyatı bugün 0.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.0500 ve Yüksek fiyatı olarak 24.1000 aralığında işlem gördü.
B. Riley Financial Inc - 5.50% Senior Notes Due 2026 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RILYK haberleri
- B. Riley Financial, Inc. (RILY) Business Update Call
- B. Riley Financial: Near-Term Bankruptcy Filing Increasingly Unlikely (NASDAQ:RILY)
- The Preferred Stock IPO Market 'Unfroze' In May (NYSE:FOUR)
- B. Riley Financial: Surprise Debt Exchange Is Positive, But Major Challenges Remain (RILY)
- B. Riley: Q4 EBITDA Shows Positive Direction, But Economic Tailwinds Are Waning (RILY)
- B. Riley Financial, Inc. (RILY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
24.0500 24.1000
Yıllık aralık
13.2833 24.4900
- Önceki kapanış
- 24.0568
- Açılış
- 24.0700
- Satış
- 24.1000
- Alış
- 24.1030
- Düşük
- 24.0500
- Yüksek
- 24.1000
- Hacim
- 6
- Günlük değişim
- 0.18%
- Aylık değişim
- 3.61%
- 6 aylık değişim
- 11.37%
- Yıllık değişim
- 37.87%
21 Eylül, Pazar