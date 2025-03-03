FiyatlarBölümler
RILYK: B. Riley Financial Inc - 5.50% Senior Notes Due 2026

24.1000 USD 0.0432 (0.18%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RILYK fiyatı bugün 0.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.0500 ve Yüksek fiyatı olarak 24.1000 aralığında işlem gördü.

B. Riley Financial Inc - 5.50% Senior Notes Due 2026 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
24.0500 24.1000
Yıllık aralık
13.2833 24.4900
Önceki kapanış
24.0568
Açılış
24.0700
Satış
24.1000
Alış
24.1030
Düşük
24.0500
Yüksek
24.1000
Hacim
6
Günlük değişim
0.18%
Aylık değişim
3.61%
6 aylık değişim
11.37%
Yıllık değişim
37.87%
21 Eylül, Pazar