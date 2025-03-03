통화 / RILYK
RILYK: B. Riley Financial Inc - 5.50% Senior Notes Due 2026
24.1000 USD 0.0432 (0.18%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RILYK 환율이 오늘 0.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.0500이고 고가는 24.1000이었습니다.
B. Riley Financial Inc - 5.50% Senior Notes Due 2026 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
24.0500 24.1000
년간 변동
13.2833 24.4900
- 이전 종가
- 24.0568
- 시가
- 24.0700
- Bid
- 24.1000
- Ask
- 24.1030
- 저가
- 24.0500
- 고가
- 24.1000
- 볼륨
- 6
- 일일 변동
- 0.18%
- 월 변동
- 3.61%
- 6개월 변동
- 11.37%
- 년간 변동율
- 37.87%
20 9월, 토요일