RILYK: B. Riley Financial Inc - 5.50% Senior Notes Due 2026

24.1000 USD 0.0432 (0.18%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

RILYK 환율이 오늘 0.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.0500이고 고가는 24.1000이었습니다.

일일 변동 비율
24.0500 24.1000
년간 변동
13.2833 24.4900
이전 종가
24.0568
시가
24.0700
Bid
24.1000
Ask
24.1030
저가
24.0500
고가
24.1000
볼륨
6
일일 변동
0.18%
월 변동
3.61%
6개월 변동
11.37%
년간 변동율
37.87%
20 9월, 토요일