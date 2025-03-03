Валюты / RILYK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RILYK: B. Riley Financial Inc - 5.50% Senior Notes Due 2026
24.0700 USD 0.1801 (0.74%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RILYK за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.0400, а максимальная — 24.3499.
Следите за динамикой B. Riley Financial Inc - 5.50% Senior Notes Due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RILYK
- B. Riley Financial, Inc. (RILY) Business Update Call
- B. Riley Financial: Near-Term Bankruptcy Filing Increasingly Unlikely (NASDAQ:RILY)
- The Preferred Stock IPO Market 'Unfroze' In May (NYSE:FOUR)
- B. Riley Financial: Surprise Debt Exchange Is Positive, But Major Challenges Remain (RILY)
- B. Riley: Q4 EBITDA Shows Positive Direction, But Economic Tailwinds Are Waning (RILY)
- B. Riley Financial, Inc. (RILY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
24.0400 24.3499
Годовой диапазон
13.2833 24.4900
- Предыдущее закрытие
- 24.2501
- Open
- 24.2500
- Bid
- 24.0700
- Ask
- 24.0730
- Low
- 24.0400
- High
- 24.3499
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- -0.74%
- Месячное изменение
- 3.48%
- 6-месячное изменение
- 11.23%
- Годовое изменение
- 37.70%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.