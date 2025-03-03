КотировкиРазделы
RILYK
RILYK: B. Riley Financial Inc - 5.50% Senior Notes Due 2026

24.0700 USD 0.1801 (0.74%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RILYK за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.0400, а максимальная — 24.3499.

Дневной диапазон
24.0400 24.3499
Годовой диапазон
13.2833 24.4900
Предыдущее закрытие
24.2501
Open
24.2500
Bid
24.0700
Ask
24.0730
Low
24.0400
High
24.3499
Объем
20
Дневное изменение
-0.74%
Месячное изменение
3.48%
6-месячное изменение
11.23%
Годовое изменение
37.70%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.