Valute / RILYK
RILYK: B. Riley Financial Inc - 5.50% Senior Notes Due 2026
24.1000 USD 0.0432 (0.18%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RILYK ha avuto una variazione del 0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.0500 e ad un massimo di 24.1000.
Segui le dinamiche di B. Riley Financial Inc - 5.50% Senior Notes Due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
RILYK News
Intervallo Giornaliero
24.0500 24.1000
Intervallo Annuale
13.2833 24.4900
- Chiusura Precedente
- 24.0568
- Apertura
- 24.0700
- Bid
- 24.1000
- Ask
- 24.1030
- Minimo
- 24.0500
- Massimo
- 24.1000
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- 0.18%
- Variazione Mensile
- 3.61%
- Variazione Semestrale
- 11.37%
- Variazione Annuale
- 37.87%
20 settembre, sabato