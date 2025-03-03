QuotazioniSezioni
RILYK: B. Riley Financial Inc - 5.50% Senior Notes Due 2026

24.1000 USD 0.0432 (0.18%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RILYK ha avuto una variazione del 0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.0500 e ad un massimo di 24.1000.

Segui le dinamiche di B. Riley Financial Inc - 5.50% Senior Notes Due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
24.0500 24.1000
Intervallo Annuale
13.2833 24.4900
Chiusura Precedente
24.0568
Apertura
24.0700
Bid
24.1000
Ask
24.1030
Minimo
24.0500
Massimo
24.1000
Volume
6
Variazione giornaliera
0.18%
Variazione Mensile
3.61%
Variazione Semestrale
11.37%
Variazione Annuale
37.87%
20 settembre, sabato