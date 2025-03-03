CotationsSections
Devises / RILYK
Retour à Actions

RILYK: B. Riley Financial Inc - 5.50% Senior Notes Due 2026

24.1000 USD 0.0432 (0.18%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RILYK a changé de 0.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.0500 et à un maximum de 24.1000.

Suivez la dynamique B. Riley Financial Inc - 5.50% Senior Notes Due 2026. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RILYK Nouvelles

Range quotidien
24.0500 24.1000
Range Annuel
13.2833 24.4900
Clôture Précédente
24.0568
Ouverture
24.0700
Bid
24.1000
Ask
24.1030
Plus Bas
24.0500
Plus Haut
24.1000
Volume
6
Changement quotidien
0.18%
Changement Mensuel
3.61%
Changement à 6 Mois
11.37%
Changement Annuel
37.87%
20 septembre, samedi