RILYK: B. Riley Financial Inc - 5.50% Senior Notes Due 2026
24.0568 USD 0.1417 (0.59%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RILYK hat sich für heute um -0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.0200 bis zu einem Hoch von 24.0900 gehandelt.
Verfolgen Sie die B. Riley Financial Inc - 5.50% Senior Notes Due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RILYK News
- B. Riley Financial, Inc. (RILY) Business Update Call
- B. Riley Financial: Near-Term Bankruptcy Filing Increasingly Unlikely (NASDAQ:RILY)
- The Preferred Stock IPO Market 'Unfroze' In May (NYSE:FOUR)
- B. Riley Financial: Surprise Debt Exchange Is Positive, But Major Challenges Remain (RILY)
- B. Riley: Q4 EBITDA Shows Positive Direction, But Economic Tailwinds Are Waning (RILY)
- B. Riley Financial, Inc. (RILY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
24.0200 24.0900
Jahresspanne
13.2833 24.4900
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.1985
- Eröffnung
- 24.0600
- Bid
- 24.0568
- Ask
- 24.0598
- Tief
- 24.0200
- Hoch
- 24.0900
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -0.59%
- Monatsänderung
- 3.43%
- 6-Monatsänderung
- 11.17%
- Jahresänderung
- 37.62%
