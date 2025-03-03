KurseKategorien
Währungen / RILYK
Zurück zum Aktien

RILYK: B. Riley Financial Inc - 5.50% Senior Notes Due 2026

24.0568 USD 0.1417 (0.59%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RILYK hat sich für heute um -0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.0200 bis zu einem Hoch von 24.0900 gehandelt.

Verfolgen Sie die B. Riley Financial Inc - 5.50% Senior Notes Due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RILYK News

Tagesspanne
24.0200 24.0900
Jahresspanne
13.2833 24.4900
Vorheriger Schlusskurs
24.1985
Eröffnung
24.0600
Bid
24.0568
Ask
24.0598
Tief
24.0200
Hoch
24.0900
Volumen
13
Tagesänderung
-0.59%
Monatsänderung
3.43%
6-Monatsänderung
11.17%
Jahresänderung
37.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K