Divisas / RILYK
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
RILYK: B. Riley Financial Inc - 5.50% Senior Notes Due 2026
24.1985 USD 0.1285 (0.53%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RILYK de hoy ha cambiado un 0.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.0000, mientras que el máximo ha alcanzado 24.1985.
Siga la dinámica de la pareja de divisas B. Riley Financial Inc - 5.50% Senior Notes Due 2026. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RILYK News
- B. Riley Financial, Inc. (RILY) Business Update Call
- B. Riley Financial: Near-Term Bankruptcy Filing Increasingly Unlikely (NASDAQ:RILY)
- The Preferred Stock IPO Market 'Unfroze' In May (NYSE:FOUR)
- B. Riley Financial: Surprise Debt Exchange Is Positive, But Major Challenges Remain (RILY)
- B. Riley: Q4 EBITDA Shows Positive Direction, But Economic Tailwinds Are Waning (RILY)
- B. Riley Financial, Inc. (RILY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
24.0000 24.1985
Rango anual
13.2833 24.4900
- Cierres anteriores
- 24.0700
- Open
- 24.1437
- Bid
- 24.1985
- Ask
- 24.2015
- Low
- 24.0000
- High
- 24.1985
- Volumen
- 23
- Cambio diario
- 0.53%
- Cambio mensual
- 4.03%
- Cambio a 6 meses
- 11.82%
- Cambio anual
- 38.44%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B