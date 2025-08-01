Dövizler / RF
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RF: Regions Financial Corporation
27.16 USD 0.27 (0.98%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RF fiyatı bugün -0.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.10 ve Yüksek fiyatı olarak 27.45 aralığında işlem gördü.
Regions Financial Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RF haberleri
- Regions Bank ana kredi faiz oranını yüzde 7,25’e düşürüyor
- Regions Bank cuts prime lending rate to 7.25 percent
- WarrenAI Analizine Göre Büyümeye Hazır En İyi 5 Bölgesel Banka
- Top 5 Regional Banks Poised for Growth, According to WarrenAI Analysis
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Regions Financial (RF) is a Great Choice
- Regions Stock: Adding The High-Yielding Preferred Stock To My Portfolio (NYSE:RF)
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Regions Financial (RF) Could Be a Great Choice
- Regions Financial Corporation (RF) Presents at Barclays 23rd
- Barclays reiterates Underweight rating on Regions Financial stock
- Regions Financial Surges 24% in 3 Months: Is There More Room to Run?
- Regions Financial (RF) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- 8 'Safer' Dividend Buys In Barron’s 23 Better Bets (BBB) Than T-Bills August Report
- Regions Financial stock rating reiterated at Buy by DA Davidson
- Regional-bank stocks are catching up to larger rivals. How to play the sector from here.
- Citizens Financial Stock Reaches 52-Week High: Is It Worth Betting On?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 100 Sustainable Dividend Dogs: 47 “Safer”, 3 Ideal August Buys, And 7 To Watch
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Wall Street Lunch: Wedbush Adds CRWD, RBLX, GEV, NBIS To IVES AI 30 List
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- Regions Financial (RF) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- Why Regions Financial (RF) is a Great Dividend Stock Right Now
Günlük aralık
27.10 27.45
Yıllık aralık
17.74 27.97
- Önceki kapanış
- 27.43
- Açılış
- 27.39
- Satış
- 27.16
- Alış
- 27.46
- Düşük
- 27.10
- Yüksek
- 27.45
- Hacim
- 15.592 K
- Günlük değişim
- -0.98%
- Aylık değişim
- 1.12%
- 6 aylık değişim
- 25.68%
- Yıllık değişim
- 17.37%
21 Eylül, Pazar