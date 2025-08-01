FiyatlarBölümler
RF: Regions Financial Corporation

27.16 USD 0.27 (0.98%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RF fiyatı bugün -0.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.10 ve Yüksek fiyatı olarak 27.45 aralığında işlem gördü.

Regions Financial Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
27.10 27.45
Yıllık aralık
17.74 27.97
Önceki kapanış
27.43
Açılış
27.39
Satış
27.16
Alış
27.46
Düşük
27.10
Yüksek
27.45
Hacim
15.592 K
Günlük değişim
-0.98%
Aylık değişim
1.12%
6 aylık değişim
25.68%
Yıllık değişim
17.37%
21 Eylül, Pazar