통화 / RF
RF: Regions Financial Corporation
27.16 USD 0.27 (0.98%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RF 환율이 오늘 -0.98%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 27.10이고 고가는 27.45이었습니다.
Regions Financial Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
RF News
- 리전스 은행, 프라임 대출 금리 7.25%로 인하
- Regions Bank cuts prime lending rate to 7.25 percent
- 최고 성장 잠재력 지역 은행 5곳 (WarrenAI 분석)
- Top 5 Regional Banks Poised for Growth, According to WarrenAI Analysis
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Regions Financial (RF) is a Great Choice
- Regions Stock: Adding The High-Yielding Preferred Stock To My Portfolio (NYSE:RF)
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Regions Financial (RF) Could Be a Great Choice
- Regions Financial Corporation (RF) Presents at Barclays 23rd
- Barclays reiterates Underweight rating on Regions Financial stock
- Regions Financial Surges 24% in 3 Months: Is There More Room to Run?
- Regions Financial (RF) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- 8 'Safer' Dividend Buys In Barron’s 23 Better Bets (BBB) Than T-Bills August Report
- Regions Financial stock rating reiterated at Buy by DA Davidson
- Regional-bank stocks are catching up to larger rivals. How to play the sector from here.
- Citizens Financial Stock Reaches 52-Week High: Is It Worth Betting On?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 100 Sustainable Dividend Dogs: 47 “Safer”, 3 Ideal August Buys, And 7 To Watch
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Wall Street Lunch: Wedbush Adds CRWD, RBLX, GEV, NBIS To IVES AI 30 List
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- Regions Financial (RF) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- Why Regions Financial (RF) is a Great Dividend Stock Right Now
일일 변동 비율
27.10 27.45
년간 변동
17.74 27.97
- 이전 종가
- 27.43
- 시가
- 27.39
- Bid
- 27.16
- Ask
- 27.46
- 저가
- 27.10
- 고가
- 27.45
- 볼륨
- 15.592 K
- 일일 변동
- -0.98%
- 월 변동
- 1.12%
- 6개월 변동
- 25.68%
- 년간 변동율
- 17.37%
