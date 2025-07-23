Валюты / RF
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RF: Regions Financial Corporation
26.55 USD 0.35 (1.30%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RF за сегодня изменился на -1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.25, а максимальная — 26.95.
Следите за динамикой Regions Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RF
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Regions Financial (RF) is a Great Choice
- Regions Stock: Adding The High-Yielding Preferred Stock To My Portfolio (NYSE:RF)
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Regions Financial (RF) Could Be a Great Choice
- Regions Financial Corporation (RF) Presents at Barclays 23rd
- Barclays reiterates Underweight rating on Regions Financial stock
- Regions Financial Surges 24% in 3 Months: Is There More Room to Run?
- Regions Financial (RF) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- 8 'Safer' Dividend Buys In Barron’s 23 Better Bets (BBB) Than T-Bills August Report
- Regions Financial stock rating reiterated at Buy by DA Davidson
- Regional-bank stocks are catching up to larger rivals. How to play the sector from here.
- Citizens Financial Stock Reaches 52-Week High: Is It Worth Betting On?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 100 Sustainable Dividend Dogs: 47 “Safer”, 3 Ideal August Buys, And 7 To Watch
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Wall Street Lunch: Wedbush Adds CRWD, RBLX, GEV, NBIS To IVES AI 30 List
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- Regions Financial (RF) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- Why Regions Financial (RF) is a Great Dividend Stock Right Now
- Buy 9 Barron’s Better Bets (Than T-Bills) From 16 ‘Safer’ July DiviDogs
- Regions Financial (RF) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Here's Why Regions Financial (RF) is a Strong Momentum Stock
- Regions Financial (RF) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Дневной диапазон
26.25 26.95
Годовой диапазон
17.74 27.97
- Предыдущее закрытие
- 26.90
- Open
- 26.95
- Bid
- 26.55
- Ask
- 26.85
- Low
- 26.25
- High
- 26.95
- Объем
- 12.309 K
- Дневное изменение
- -1.30%
- Месячное изменение
- -1.15%
- 6-месячное изменение
- 22.86%
- Годовое изменение
- 14.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.