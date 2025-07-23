КотировкиРазделы
RF: Regions Financial Corporation

26.55 USD 0.35 (1.30%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RF за сегодня изменился на -1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.25, а максимальная — 26.95.

Следите за динамикой Regions Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости RF

Дневной диапазон
26.25 26.95
Годовой диапазон
17.74 27.97
Предыдущее закрытие
26.90
Open
26.95
Bid
26.55
Ask
26.85
Low
26.25
High
26.95
Объем
12.309 K
Дневное изменение
-1.30%
Месячное изменение
-1.15%
6-месячное изменение
22.86%
Годовое изменение
14.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.