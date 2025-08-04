Währungen / RF
RF: Regions Financial Corporation
27.43 USD 0.49 (1.82%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RF hat sich für heute um 1.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.77 bis zu einem Hoch von 27.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Regions Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
26.77 27.45
Jahresspanne
17.74 27.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.94
- Eröffnung
- 26.94
- Bid
- 27.43
- Ask
- 27.73
- Tief
- 26.77
- Hoch
- 27.45
- Volumen
- 16.967 K
- Tagesänderung
- 1.82%
- Monatsänderung
- 2.12%
- 6-Monatsänderung
- 26.93%
- Jahresänderung
- 18.54%
