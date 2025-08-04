KurseKategorien
Währungen / RF
Zurück zum Aktien

RF: Regions Financial Corporation

27.43 USD 0.49 (1.82%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RF hat sich für heute um 1.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.77 bis zu einem Hoch von 27.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die Regions Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RF News

Tagesspanne
26.77 27.45
Jahresspanne
17.74 27.97
Vorheriger Schlusskurs
26.94
Eröffnung
26.94
Bid
27.43
Ask
27.73
Tief
26.77
Hoch
27.45
Volumen
16.967 K
Tagesänderung
1.82%
Monatsänderung
2.12%
6-Monatsänderung
26.93%
Jahresänderung
18.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K