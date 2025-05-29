Dövizler / REVB
REVB: Revelation Biosciences Inc
1.54 USD 0.02 (1.28%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
REVB fiyatı bugün -1.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.54 ve Yüksek fiyatı olarak 1.60 aralığında işlem gördü.
Revelation Biosciences Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
REVB haberleri
- Revolution Beauty hissedarları 16,5 milyon sterlinlik fon artırımını onayladı
- Revolution Beauty shareholders approve £16.5 million fundraise
- Gemini shows promise in rebalancing inflammation for CKD patients
- Revelation reports positive data for kidney disease treatment
- FTSE 100 today: Index slip as Trump targets Fed’s Cook; pound firm, Ashtead soars
- Tom Allsworth returns as CEO of Revolution Beauty Group
- Revolution Beauty directors subscribe for 2 million new shares
- FTSE 100 today: Index, pound edge higher; StanChart, Revolution Beauty jump
- Debenhams to support Revolution Beauty fundraising, explore licensing deal
- Revolution Beauty jumps after co-founder returns as CEO, sale talks end
- Revolution Beauty launches £1.5 million retail offer to shareholders
- Revolution Beauty raises £15 million through share placement
- Revolution Beauty adjusts FY25 EBITDA forecast downward
- Upcoming Stock Splits This Week (July 7 to July 11) – Stay Invested - TipRanks.com
- Revelation Biosciences to implement 1-for-3 reverse stock split
- London stocks slip as Middle East tensions persist; BoE in focus
- FTSE 100 today: BoE rate decision looms; Vodafone names CFO; Whitbread reports
- European stocks fall on fears of Middle East escalation; central banks in focus
- Frasers Group decides not to make offer for Revolution Beauty
- Frasers Group confirms participation in all-cash offer for Revolution Beauty
- Frasers explores potential bid for Revolution Beauty, company confirms
- Why Credo Technology Group Shares Are Trading Higher By Over 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agenus (NASDAQ:AGEN), Bumble (NASDAQ:BMBL)
- Revelation Biosciences, Inc. Announces Closing of $4 Million Public Offering
- Crude Oil Falls Over 1%; Best Buy Reports Downbeat Results - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN), Best Buy Co (NYSE:BBY)
Günlük aralık
1.54 1.60
Yıllık aralık
0.70 20.16
- Önceki kapanış
- 1.56
- Açılış
- 1.58
- Satış
- 1.54
- Alış
- 1.84
- Düşük
- 1.54
- Yüksek
- 1.60
- Hacim
- 319
- Günlük değişim
- -1.28%
- Aylık değişim
- -44.00%
- 6 aylık değişim
- -39.84%
- Yıllık değişim
- -88.68%
21 Eylül, Pazar