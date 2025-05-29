Divisas / REVB
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
REVB: Revelation Biosciences Inc
1.55 USD 0.03 (1.90%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de REVB de hoy ha cambiado un -1.90%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.50, mientras que el máximo ha alcanzado 1.61.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Revelation Biosciences Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REVB News
- Accionistas de Revolution Beauty aprueban recaudación de £16.5 millones
- Los accionistas de Revolution Beauty aprueban una recaudación de 16,5 millones de libras
- Revolution Beauty shareholders approve £16.5 million fundraise
- Gemini shows promise in rebalancing inflammation for CKD patients
- Revelation reports positive data for kidney disease treatment
- FTSE 100 today: Index slip as Trump targets Fed’s Cook; pound firm, Ashtead soars
- Tom Allsworth returns as CEO of Revolution Beauty Group
- Revolution Beauty directors subscribe for 2 million new shares
- FTSE 100 today: Index, pound edge higher; StanChart, Revolution Beauty jump
- Debenhams to support Revolution Beauty fundraising, explore licensing deal
- Revolution Beauty jumps after co-founder returns as CEO, sale talks end
- Revolution Beauty launches £1.5 million retail offer to shareholders
- Revolution Beauty raises £15 million through share placement
- Revolution Beauty adjusts FY25 EBITDA forecast downward
- Upcoming Stock Splits This Week (July 7 to July 11) – Stay Invested - TipRanks.com
- Revelation Biosciences to implement 1-for-3 reverse stock split
- London stocks slip as Middle East tensions persist; BoE in focus
- FTSE 100 today: BoE rate decision looms; Vodafone names CFO; Whitbread reports
- European stocks fall on fears of Middle East escalation; central banks in focus
- Frasers Group decides not to make offer for Revolution Beauty
- Frasers Group confirms participation in all-cash offer for Revolution Beauty
- Frasers explores potential bid for Revolution Beauty, company confirms
- Why Credo Technology Group Shares Are Trading Higher By Over 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agenus (NASDAQ:AGEN), Bumble (NASDAQ:BMBL)
- Revelation Biosciences, Inc. Announces Closing of $4 Million Public Offering
Rango diario
1.50 1.61
Rango anual
0.70 20.16
- Cierres anteriores
- 1.58
- Open
- 1.59
- Bid
- 1.55
- Ask
- 1.85
- Low
- 1.50
- High
- 1.61
- Volumen
- 327
- Cambio diario
- -1.90%
- Cambio mensual
- -43.64%
- Cambio a 6 meses
- -39.45%
- Cambio anual
- -88.60%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B