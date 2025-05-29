Moedas / REVB
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
REVB: Revelation Biosciences Inc
1.56 USD 0.01 (0.65%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do REVB para hoje mudou para 0.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.50 e o mais alto foi 1.63.
Veja a dinâmica do par de moedas Revelation Biosciences Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REVB Notícias
- Acionistas da Revolution Beauty aprovam captação de £16,5 milhões
- Revolution Beauty shareholders approve £16.5 million fundraise
- Gemini shows promise in rebalancing inflammation for CKD patients
- Revelation reports positive data for kidney disease treatment
- FTSE 100 today: Index slip as Trump targets Fed’s Cook; pound firm, Ashtead soars
- Tom Allsworth returns as CEO of Revolution Beauty Group
- Revolution Beauty directors subscribe for 2 million new shares
- FTSE 100 today: Index, pound edge higher; StanChart, Revolution Beauty jump
- Debenhams to support Revolution Beauty fundraising, explore licensing deal
- Revolution Beauty jumps after co-founder returns as CEO, sale talks end
- Revolution Beauty launches £1.5 million retail offer to shareholders
- Revolution Beauty raises £15 million through share placement
- Revolution Beauty adjusts FY25 EBITDA forecast downward
- Upcoming Stock Splits This Week (July 7 to July 11) – Stay Invested - TipRanks.com
- Revelation Biosciences to implement 1-for-3 reverse stock split
- London stocks slip as Middle East tensions persist; BoE in focus
- FTSE 100 today: BoE rate decision looms; Vodafone names CFO; Whitbread reports
- European stocks fall on fears of Middle East escalation; central banks in focus
- Frasers Group decides not to make offer for Revolution Beauty
- Frasers Group confirms participation in all-cash offer for Revolution Beauty
- Frasers explores potential bid for Revolution Beauty, company confirms
- Why Credo Technology Group Shares Are Trading Higher By Over 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agenus (NASDAQ:AGEN), Bumble (NASDAQ:BMBL)
- Revelation Biosciences, Inc. Announces Closing of $4 Million Public Offering
- Crude Oil Falls Over 1%; Best Buy Reports Downbeat Results - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN), Best Buy Co (NYSE:BBY)
Faixa diária
1.50 1.63
Faixa anual
0.70 20.16
- Fechamento anterior
- 1.55
- Open
- 1.55
- Bid
- 1.56
- Ask
- 1.86
- Low
- 1.50
- High
- 1.63
- Volume
- 541
- Mudança diária
- 0.65%
- Mudança mensal
- -43.27%
- Mudança de 6 meses
- -39.06%
- Mudança anual
- -88.53%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh