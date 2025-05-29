Währungen / REVB
REVB: Revelation Biosciences Inc
1.54 USD 0.02 (1.28%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von REVB hat sich für heute um -1.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.54 bis zu einem Hoch von 1.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Revelation Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REVB News
Tagesspanne
1.54 1.60
Jahresspanne
0.70 20.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.56
- Eröffnung
- 1.58
- Bid
- 1.54
- Ask
- 1.84
- Tief
- 1.54
- Hoch
- 1.60
- Volumen
- 303
- Tagesänderung
- -1.28%
- Monatsänderung
- -44.00%
- 6-Monatsänderung
- -39.84%
- Jahresänderung
- -88.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K