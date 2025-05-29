Валюты / REVB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
REVB: Revelation Biosciences Inc
1.58 USD 0.02 (1.28%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс REVB за сегодня изменился на 1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.53, а максимальная — 1.65.
Следите за динамикой Revelation Biosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости REVB
- Акционеры Revolution Beauty одобрили привлечение £16,5 млн
- Revolution Beauty shareholders approve £16.5 million fundraise
- Gemini shows promise in rebalancing inflammation for CKD patients
- Revelation reports positive data for kidney disease treatment
- FTSE 100 today: Index slip as Trump targets Fed’s Cook; pound firm, Ashtead soars
- Tom Allsworth returns as CEO of Revolution Beauty Group
- Revolution Beauty directors subscribe for 2 million new shares
- FTSE 100 today: Index, pound edge higher; StanChart, Revolution Beauty jump
- Debenhams to support Revolution Beauty fundraising, explore licensing deal
- Revolution Beauty jumps after co-founder returns as CEO, sale talks end
- Revolution Beauty launches £1.5 million retail offer to shareholders
- Revolution Beauty raises £15 million through share placement
- Revolution Beauty adjusts FY25 EBITDA forecast downward
- Upcoming Stock Splits This Week (July 7 to July 11) – Stay Invested - TipRanks.com
- Revelation Biosciences to implement 1-for-3 reverse stock split
- London stocks slip as Middle East tensions persist; BoE in focus
- FTSE 100 today: BoE rate decision looms; Vodafone names CFO; Whitbread reports
- European stocks fall on fears of Middle East escalation; central banks in focus
- Frasers Group decides not to make offer for Revolution Beauty
- Frasers Group confirms participation in all-cash offer for Revolution Beauty
- Frasers explores potential bid for Revolution Beauty, company confirms
- Why Credo Technology Group Shares Are Trading Higher By Over 14%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agenus (NASDAQ:AGEN), Bumble (NASDAQ:BMBL)
- Revelation Biosciences, Inc. Announces Closing of $4 Million Public Offering
- Crude Oil Falls Over 1%; Best Buy Reports Downbeat Results - Alzamend Neuro (NASDAQ:ALZN), Best Buy Co (NYSE:BBY)
Дневной диапазон
1.53 1.65
Годовой диапазон
0.70 20.16
- Предыдущее закрытие
- 1.56
- Open
- 1.53
- Bid
- 1.58
- Ask
- 1.88
- Low
- 1.53
- High
- 1.65
- Объем
- 462
- Дневное изменение
- 1.28%
- Месячное изменение
- -42.55%
- 6-месячное изменение
- -38.28%
- Годовое изменение
- -88.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.