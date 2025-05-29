КотировкиРазделы
REVB: Revelation Biosciences Inc

1.58 USD 0.02 (1.28%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс REVB за сегодня изменился на 1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.53, а максимальная — 1.65.

Следите за динамикой Revelation Biosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
1.53 1.65
Годовой диапазон
0.70 20.16
Предыдущее закрытие
1.56
Open
1.53
Bid
1.58
Ask
1.88
Low
1.53
High
1.65
Объем
462
Дневное изменение
1.28%
Месячное изменение
-42.55%
6-месячное изменение
-38.28%
Годовое изменение
-88.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.