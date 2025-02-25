Dövizler / RETO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RETO: ReTo Eco-Solutions Inc
1.27 USD 0.01 (0.78%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RETO fiyatı bugün -0.78% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.25 ve Yüksek fiyatı olarak 1.39 aralığında işlem gördü.
ReTo Eco-Solutions Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RETO haberleri
- ReTo ships RT18A production line to UAE client
- ReTo Eco-Solutions files amended 6-K with financials for MeinMalzeBier acquisition
- Top 3 Materials Stocks That May Rocket Higher In Q3 - Namib Minerals (NASDAQ:NAMM), ReTo Eco-Solutions (NASDAQ:RETO)
- US Stocks Likely To Open Higher After S&P 500 Retreats 6% From Previous Record: 'Even The Best Years Have Volatility,' Says Expert - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), ARB IOT Group (NASDAQ:ARBB)
- Top 3 Materials Stocks That May Keep You Up At Night In February - Pactiv Evergreen (NASDAQ:PTVE), Ecolab (NYSE:ECL)
Günlük aralık
1.25 1.39
Yıllık aralık
0.33 7.10
- Önceki kapanış
- 1.28
- Açılış
- 1.29
- Satış
- 1.27
- Alış
- 1.57
- Düşük
- 1.25
- Yüksek
- 1.39
- Hacim
- 158
- Günlük değişim
- -0.78%
- Aylık değişim
- -32.80%
- 6 aylık değişim
- -64.43%
- Yıllık değişim
- -16.99%
21 Eylül, Pazar