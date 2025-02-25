Valute / RETO
RETO: ReTo Eco-Solutions Inc
1.27 USD 0.01 (0.78%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RETO ha avuto una variazione del -0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.25 e ad un massimo di 1.39.
Segui le dinamiche di ReTo Eco-Solutions Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
RETO News
- ReTo ships RT18A production line to UAE client
- ReTo Eco-Solutions files amended 6-K with financials for MeinMalzeBier acquisition
- Top 3 Materials Stocks That May Rocket Higher In Q3 - Namib Minerals (NASDAQ:NAMM), ReTo Eco-Solutions (NASDAQ:RETO)
- US Stocks Likely To Open Higher After S&P 500 Retreats 6% From Previous Record: 'Even The Best Years Have Volatility,' Says Expert - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), ARB IOT Group (NASDAQ:ARBB)
- Top 3 Materials Stocks That May Keep You Up At Night In February - Pactiv Evergreen (NASDAQ:PTVE), Ecolab (NYSE:ECL)
Intervallo Giornaliero
1.25 1.39
Intervallo Annuale
0.33 7.10
- Chiusura Precedente
- 1.28
- Apertura
- 1.29
- Bid
- 1.27
- Ask
- 1.57
- Minimo
- 1.25
- Massimo
- 1.39
- Volume
- 158
- Variazione giornaliera
- -0.78%
- Variazione Mensile
- -32.80%
- Variazione Semestrale
- -64.43%
- Variazione Annuale
- -16.99%
21 settembre, domenica