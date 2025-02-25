Divisas / RETO
RETO: ReTo Eco-Solutions Inc
1.31 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RETO de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.30, mientras que el máximo ha alcanzado 1.42.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ReTo Eco-Solutions Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RETO News
Rango diario
1.30 1.42
Rango anual
0.33 7.10
- Cierres anteriores
- 1.31
- Open
- 1.34
- Bid
- 1.31
- Ask
- 1.61
- Low
- 1.30
- High
- 1.42
- Volumen
- 190
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -30.69%
- Cambio a 6 meses
- -63.31%
- Cambio anual
- -14.38%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B