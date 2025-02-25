Moedas / RETO
RETO: ReTo Eco-Solutions Inc
1.28 USD 0.03 (2.29%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RETO para hoje mudou para -2.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.24 e o mais alto foi 1.30.
Veja a dinâmica do par de moedas ReTo Eco-Solutions Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RETO Notícias
- ReTo ships RT18A production line to UAE client
- ReTo Eco-Solutions files amended 6-K with financials for MeinMalzeBier acquisition
- Top 3 Materials Stocks That May Rocket Higher In Q3 - Namib Minerals (NASDAQ:NAMM), ReTo Eco-Solutions (NASDAQ:RETO)
- US Stocks Likely To Open Higher After S&P 500 Retreats 6% From Previous Record: 'Even The Best Years Have Volatility,' Says Expert - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), ARB IOT Group (NASDAQ:ARBB)
- Top 3 Materials Stocks That May Keep You Up At Night In February - Pactiv Evergreen (NASDAQ:PTVE), Ecolab (NYSE:ECL)
Faixa diária
1.24 1.30
Faixa anual
0.33 7.10
- Fechamento anterior
- 1.31
- Open
- 1.27
- Bid
- 1.28
- Ask
- 1.58
- Low
- 1.24
- High
- 1.30
- Volume
- 65
- Mudança diária
- -2.29%
- Mudança mensal
- -32.28%
- Mudança de 6 meses
- -64.15%
- Mudança anual
- -16.34%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh