RETO: ReTo Eco-Solutions Inc
1.31 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RETO за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.21, а максимальная — 1.36.
Следите за динамикой ReTo Eco-Solutions Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RETO
- ReTo ships RT18A production line to UAE client
- ReTo Eco-Solutions files amended 6-K with financials for MeinMalzeBier acquisition
- Top 3 Materials Stocks That May Rocket Higher In Q3 - Namib Minerals (NASDAQ:NAMM), ReTo Eco-Solutions (NASDAQ:RETO)
- US Stocks Likely To Open Higher After S&P 500 Retreats 6% From Previous Record: 'Even The Best Years Have Volatility,' Says Expert - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), ARB IOT Group (NASDAQ:ARBB)
- Top 3 Materials Stocks That May Keep You Up At Night In February - Pactiv Evergreen (NASDAQ:PTVE), Ecolab (NYSE:ECL)
Дневной диапазон
1.21 1.36
Годовой диапазон
0.33 7.10
- Предыдущее закрытие
- 1.31
- Open
- 1.28
- Bid
- 1.31
- Ask
- 1.61
- Low
- 1.21
- High
- 1.36
- Объем
- 117
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -30.69%
- 6-месячное изменение
- -63.31%
- Годовое изменение
- -14.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.