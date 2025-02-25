Währungen / RETO
RETO: ReTo Eco-Solutions Inc
1.28 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RETO hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.25 bis zu einem Hoch von 1.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die ReTo Eco-Solutions Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RETO News
Tagesspanne
1.25 1.39
Jahresspanne
0.33 7.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.28
- Eröffnung
- 1.29
- Bid
- 1.28
- Ask
- 1.58
- Tief
- 1.25
- Hoch
- 1.39
- Volumen
- 150
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -32.28%
- 6-Monatsänderung
- -64.15%
- Jahresänderung
- -16.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K