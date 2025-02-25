货币 / RETO
RETO: ReTo Eco-Solutions Inc
1.31 USD 0.00 (0.00%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RETO汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点1.30和高点1.42进行交易。
关注ReTo Eco-Solutions Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RETO新闻
- ReTo ships RT18A production line to UAE client
- ReTo Eco-Solutions files amended 6-K with financials for MeinMalzeBier acquisition
- Top 3 Materials Stocks That May Rocket Higher In Q3 - Namib Minerals (NASDAQ:NAMM), ReTo Eco-Solutions (NASDAQ:RETO)
- US Stocks Likely To Open Higher After S&P 500 Retreats 6% From Previous Record: 'Even The Best Years Have Volatility,' Says Expert - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), ARB IOT Group (NASDAQ:ARBB)
- Top 3 Materials Stocks That May Keep You Up At Night In February - Pactiv Evergreen (NASDAQ:PTVE), Ecolab (NYSE:ECL)
日范围
1.30 1.42
年范围
0.33 7.10
- 前一天收盘价
- 1.31
- 开盘价
- 1.34
- 卖价
- 1.31
- 买价
- 1.61
- 最低价
- 1.30
- 最高价
- 1.42
- 交易量
- 188
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -30.69%
- 6个月变化
- -63.31%
- 年变化
- -14.38%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值