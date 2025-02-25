通貨 / RETO
RETO: ReTo Eco-Solutions Inc
1.28 USD 0.03 (2.29%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RETOの今日の為替レートは、-2.29%変化しました。日中、通貨は1あたり1.24の安値と1.30の高値で取引されました。
ReTo Eco-Solutions Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RETO News
1日のレンジ
1.24 1.30
1年のレンジ
0.33 7.10
- 以前の終値
- 1.31
- 始値
- 1.27
- 買値
- 1.28
- 買値
- 1.58
- 安値
- 1.24
- 高値
- 1.30
- 出来高
- 65
- 1日の変化
- -2.29%
- 1ヶ月の変化
- -32.28%
- 6ヶ月の変化
- -64.15%
- 1年の変化
- -16.34%
