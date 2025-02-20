Dövizler / REBN
REBN: Reborn Coffee Inc
2.52 USD 0.01 (0.40%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
REBN fiyatı bugün -0.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.47 ve Yüksek fiyatı olarak 2.62 aralığında işlem gördü.
Reborn Coffee Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
REBN haberleri
- Reborn Coffee to pilot digital asset ATM in Southern California store
- Reborn Coffee to pilot crypto payment options at select locations
- Reborn Coffee to pilot crypto payments at select California stores
- Why Is Reborn Coffee Stock Surging Monday? - Reborn Coffee (NASDAQ:REBN)
- Reborn Coffee explores digital asset integration in treasury operations
- Reborn Coffee signs $1 million licensing deal for South Korea expansion
- Reborn Coffee signs $1.3 million licensing deal for China expansion
- Reborn Coffee expands into Georgia and Armenia with licensing deal
- Reborn Coffee signs $1.7 million licensing deal with Arjomand Group
- Reborn Coffee Delivering Strong Store Second Quarter Sales Momentum to Date and Advances Global Growth Initiatives
- reborn coffee receives nasdaq delisting notice over equity shortfall
- Reborn Coffee partners with Tori AI for smart cafe solutions
- What's Going On With Reborn Coffee Stock Today? - Reborn Coffee (NASDAQ:REBN)
Günlük aralık
2.47 2.62
Yıllık aralık
1.03 8.30
- Önceki kapanış
- 2.53
- Açılış
- 2.52
- Satış
- 2.52
- Alış
- 2.82
- Düşük
- 2.47
- Yüksek
- 2.62
- Hacim
- 138
- Günlük değişim
- -0.40%
- Aylık değişim
- -4.91%
- 6 aylık değişim
- -31.89%
- Yıllık değişim
- -14.58%
21 Eylül, Pazar