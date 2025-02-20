Valute / REBN
REBN: Reborn Coffee Inc
2.52 USD 0.01 (0.40%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio REBN ha avuto una variazione del -0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.47 e ad un massimo di 2.62.
Segui le dinamiche di Reborn Coffee Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
REBN News
- Reborn Coffee to pilot digital asset ATM in Southern California store
- Reborn Coffee to pilot crypto payment options at select locations
- Reborn Coffee to pilot crypto payments at select California stores
- Why Is Reborn Coffee Stock Surging Monday? - Reborn Coffee (NASDAQ:REBN)
- Reborn Coffee explores digital asset integration in treasury operations
- Reborn Coffee signs $1 million licensing deal for South Korea expansion
- Reborn Coffee signs $1.3 million licensing deal for China expansion
- Reborn Coffee expands into Georgia and Armenia with licensing deal
- Reborn Coffee signs $1.7 million licensing deal with Arjomand Group
- Reborn Coffee Delivering Strong Store Second Quarter Sales Momentum to Date and Advances Global Growth Initiatives
- reborn coffee receives nasdaq delisting notice over equity shortfall
- Reborn Coffee partners with Tori AI for smart cafe solutions
- What's Going On With Reborn Coffee Stock Today? - Reborn Coffee (NASDAQ:REBN)
Intervallo Giornaliero
2.47 2.62
Intervallo Annuale
1.03 8.30
- Chiusura Precedente
- 2.53
- Apertura
- 2.52
- Bid
- 2.52
- Ask
- 2.82
- Minimo
- 2.47
- Massimo
- 2.62
- Volume
- 138
- Variazione giornaliera
- -0.40%
- Variazione Mensile
- -4.91%
- Variazione Semestrale
- -31.89%
- Variazione Annuale
- -14.58%
21 settembre, domenica