REBN: Reborn Coffee Inc

2.52 USD 0.01 (0.40%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio REBN ha avuto una variazione del -0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.47 e ad un massimo di 2.62.

Segui le dinamiche di Reborn Coffee Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.47 2.62
Intervallo Annuale
1.03 8.30
Chiusura Precedente
2.53
Apertura
2.52
Bid
2.52
Ask
2.82
Minimo
2.47
Massimo
2.62
Volume
138
Variazione giornaliera
-0.40%
Variazione Mensile
-4.91%
Variazione Semestrale
-31.89%
Variazione Annuale
-14.58%
