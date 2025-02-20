Валюты / REBN
REBN: Reborn Coffee Inc
2.74 USD 0.24 (9.60%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс REBN за сегодня изменился на 9.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.55, а максимальная — 2.77.
Следите за динамикой Reborn Coffee Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости REBN
Дневной диапазон
2.55 2.77
Годовой диапазон
1.03 8.30
- Предыдущее закрытие
- 2.50
- Open
- 2.55
- Bid
- 2.74
- Ask
- 3.04
- Low
- 2.55
- High
- 2.77
- Объем
- 312
- Дневное изменение
- 9.60%
- Месячное изменение
- 3.40%
- 6-месячное изменение
- -25.95%
- Годовое изменение
- -7.12%
