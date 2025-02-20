КотировкиРазделы
REBN: Reborn Coffee Inc

2.74 USD 0.24 (9.60%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс REBN за сегодня изменился на 9.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.55, а максимальная — 2.77.

Следите за динамикой Reborn Coffee Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2.55 2.77
Годовой диапазон
1.03 8.30
Предыдущее закрытие
2.50
Open
2.55
Bid
2.74
Ask
3.04
Low
2.55
High
2.77
Объем
312
Дневное изменение
9.60%
Месячное изменение
3.40%
6-месячное изменение
-25.95%
Годовое изменение
-7.12%
