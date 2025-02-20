Moedas / REBN
REBN: Reborn Coffee Inc
2.53 USD 0.14 (5.24%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do REBN para hoje mudou para -5.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.50 e o mais alto foi 2.66.
Veja a dinâmica do par de moedas Reborn Coffee Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
2.50 2.66
Faixa anual
1.03 8.30
- Fechamento anterior
- 2.67
- Open
- 2.64
- Bid
- 2.53
- Ask
- 2.83
- Low
- 2.50
- High
- 2.66
- Volume
- 95
- Mudança diária
- -5.24%
- Mudança mensal
- -4.53%
- Mudança de 6 meses
- -31.62%
- Mudança anual
- -14.24%
