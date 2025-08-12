Dövizler / RDW
RDW: Redwire Corporation
7.94 USD 0.06 (0.75%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RDW fiyatı bugün -0.75% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.92 ve Yüksek fiyatı olarak 8.25 aralığında işlem gördü.
Redwire Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
RDW haberleri
- Redwire hisseleri, yan kuruluşun NATO sözleşmesini kazanmasının ardından yükseldi
- Redwire iştiraki keşif İHA’ları için NATO ülkesiyle sözleşme imzaladı
- Redwire, imtiyazlı hisselerin 11 milyon adi hisseye dönüştürüldüğünü açıkladı
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Bain Capital’ın 11 milyon hisse teklifi sonrası Redwire hisseleri düştü
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- Why Did Redwire Stock Crash Today?
- Honeywell ve Redwire uydu güvenliği için kuantum ortaklığı kuruyor
- Why Is Redwire Stock Soaring Monday? - Redwire (NYSE:RDW), Honeywell Intl (NASDAQ:HON)
- RedWire at Jefferies Conference: Strategic Moves in Space and Defense
- Morgan Stanley initiates coverage on Firefly Aerospace stock with Equalweight rating
- What's Going On With Redwire (RDW) Stock Thursday? - Redwire (NYSE:RDW)
- Redwire stock rises after securing $25 million NASA contract
- Money's Tight at NASA, so Expect More Space IPOs
- BofA Securities initiates Redwire stock with Underperform rating on ownership concerns
- 17 Stocks to Play Space Race 2.0
- Redwire Stock: Acquisitions Propel Expansion - Organic Growth Is Lacking (NYSE:RDW)
- Redwire releases Acorn 2.0 simulation software for aerospace sector
Günlük aralık
7.92 8.25
Yıllık aralık
6.38 26.66
- Önceki kapanış
- 8.00
- Açılış
- 8.11
- Satış
- 7.94
- Alış
- 8.24
- Düşük
- 7.92
- Yüksek
- 8.25
- Hacim
- 7.429 K
- Günlük değişim
- -0.75%
- Aylık değişim
- -7.89%
- 6 aylık değişim
- -4.68%
- Yıllık değişim
- 16.42%
21 Eylül, Pazar