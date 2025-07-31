КотировкиРазделы
RDW: Redwire Corporation

9.00 USD 0.08 (0.88%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RDW за сегодня изменился на -0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.89, а максимальная — 9.60.

Следите за динамикой Redwire Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
8.89 9.60
Годовой диапазон
6.38 26.66
Предыдущее закрытие
9.08
Open
9.45
Bid
9.00
Ask
9.30
Low
8.89
High
9.60
Объем
4.280 K
Дневное изменение
-0.88%
Месячное изменение
4.41%
6-месячное изменение
8.04%
Годовое изменение
31.96%
