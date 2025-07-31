Валюты / RDW
RDW: Redwire Corporation
9.00 USD 0.08 (0.88%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RDW за сегодня изменился на -0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.89, а максимальная — 9.60.
Следите за динамикой Redwire Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RDW
- Honeywell и Redwire объединяются для создания квантовой спутниковой безопасности
- Honeywell and Redwire partner on quantum satellite security
- Why Is Redwire Stock Soaring Monday? - Redwire (NYSE:RDW), Honeywell Intl (NASDAQ:HON)
- RedWire at Jefferies Conference: Strategic Moves in Space and Defense
- Morgan Stanley initiates coverage on Firefly Aerospace stock with Equalweight rating
- What's Going On With Redwire (RDW) Stock Thursday? - Redwire (NYSE:RDW)
- Redwire stock rises after securing $25 million NASA contract
- Money's Tight at NASA, so Expect More Space IPOs
- BofA Securities initiates Redwire stock with Underperform rating on ownership concerns
- 17 Stocks to Play Space Race 2.0
- Redwire Stock: Acquisitions Propel Expansion - Organic Growth Is Lacking (NYSE:RDW)
- Redwire releases Acorn 2.0 simulation software for aerospace sector
- Why Redwire Stock Collapsed 30% This Week
- H.C. Wainwright lowers Redwire stock price target to $22 on EAC adjustments
- Dow Dips Over 300 Points; US Initial Claims Rise - Aveanna Healthcare Hldgs (NASDAQ:AVAH), Brilliant Earth Group (NASDAQ:BRLT)
- Earnings call transcript: Redwire Q2 2025 sees revenue dip, stock tumbles
- Nasdaq Surges Over 150 Points; ConocoPhillips Earnings Top Estimates - Bit Origin (NASDAQ:BTOG), Brilliant Earth Group (NASDAQ:BRLT)
- Redwire Posts Downbeat Q2 Results, Joins Tandem Diabetes Care, Fortinet, Symbotic And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA), Airbnb (NASDAQ:ABNB)
- U.S. Army awards Redwire subsidiary contract for Stalker drone systems
- Redwire Corporation (RDW) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Redwire shares plunge 26% as Q2 revenue falls short, EPS disappoints
- Redwire: M&A-Driven Growth, Industry Tailwinds, And Valuation Upside (NYSE:RDW)
- Redwire stock rises after launching pharmaceutical venture SpaceMD
- Huntington Ingalls (HII) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
Дневной диапазон
8.89 9.60
Годовой диапазон
6.38 26.66
- Предыдущее закрытие
- 9.08
- Open
- 9.45
- Bid
- 9.00
- Ask
- 9.30
- Low
- 8.89
- High
- 9.60
- Объем
- 4.280 K
- Дневное изменение
- -0.88%
- Месячное изменение
- 4.41%
- 6-месячное изменение
- 8.04%
- Годовое изменение
- 31.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.