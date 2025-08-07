货币 / RDW
RDW: Redwire Corporation
7.88 USD 1.12 (12.44%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RDW汇率已更改-12.44%。当日，交易品种以低点7.77和高点8.15进行交易。
关注Redwire Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
7.77 8.15
年范围
6.38 26.66
- 前一天收盘价
- 9.00
- 开盘价
- 8.04
- 卖价
- 7.88
- 买价
- 8.18
- 最低价
- 7.77
- 最高价
- 8.15
- 交易量
- 17.957 K
- 日变化
- -12.44%
- 月变化
- -8.58%
- 6个月变化
- -5.40%
- 年变化
- 15.54%
