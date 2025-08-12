KurseKategorien
Währungen / RDW
Zurück zum Aktien

RDW: Redwire Corporation

8.06 USD 0.06 (0.75%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RDW hat sich für heute um 0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.04 bis zu einem Hoch von 8.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die Redwire Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RDW News

Tagesspanne
8.04 8.25
Jahresspanne
6.38 26.66
Vorheriger Schlusskurs
8.00
Eröffnung
8.11
Bid
8.06
Ask
8.36
Tief
8.04
Hoch
8.25
Volumen
2.225 K
Tagesänderung
0.75%
Monatsänderung
-6.50%
6-Monatsänderung
-3.24%
Jahresänderung
18.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K