RDW: Redwire Corporation
8.06 USD 0.06 (0.75%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RDW hat sich für heute um 0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.04 bis zu einem Hoch von 8.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Redwire Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RDW News
- Redwire-Aktie legt nach NATO-Auftrag für Tochtergesellschaft zu
- NATO-Auftrag für Tochtergesellschaft treibt Redwire-Aktie an
- Redwire stock rises after NATO contract win for subsidiary
- Redwire-Tochter erhält Auftrag für Aufklärungsdrohnen von NATO-Land
- Redwire subsidiary wins NATO country contract for reconnaissance drones
- Bain Capital wandelt Redwire-Vorzugsaktien in 11 Millionen Stammaktien um
- Redwire sees conversion of preferred stock into 11 million common shares
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Redwire-Aktie bricht ein: Bain Capital bietet offenbar 11 Millionen Aktien an
- Redwire stock falls after Bain Capital reportedly offers 11 million shares
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- Why Did Redwire Stock Crash Today?
- Honeywell und Redwire kooperieren bei quantengesicherter Satellitenkommunikation
- Honeywell and Redwire partner on quantum satellite security
- Why Is Redwire Stock Soaring Monday? - Redwire (NYSE:RDW), Honeywell Intl (NASDAQ:HON)
- RedWire at Jefferies Conference: Strategic Moves in Space and Defense
- Morgan Stanley initiates coverage on Firefly Aerospace stock with Equalweight rating
- What's Going On With Redwire (RDW) Stock Thursday? - Redwire (NYSE:RDW)
- Redwire stock rises after securing $25 million NASA contract
- Money's Tight at NASA, so Expect More Space IPOs
- BofA Securities initiates Redwire stock with Underperform rating on ownership concerns
- 17 Stocks to Play Space Race 2.0
- Redwire Stock: Acquisitions Propel Expansion - Organic Growth Is Lacking (NYSE:RDW)
- Redwire releases Acorn 2.0 simulation software for aerospace sector
Tagesspanne
8.04 8.25
Jahresspanne
6.38 26.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.00
- Eröffnung
- 8.11
- Bid
- 8.06
- Ask
- 8.36
- Tief
- 8.04
- Hoch
- 8.25
- Volumen
- 2.225 K
- Tagesänderung
- 0.75%
- Monatsänderung
- -6.50%
- 6-Monatsänderung
- -3.24%
- Jahresänderung
- 18.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K