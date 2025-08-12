Valute / RDW
RDW: Redwire Corporation
7.94 USD 0.06 (0.75%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RDW ha avuto una variazione del -0.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.92 e ad un massimo di 8.25.
Segui le dinamiche di Redwire Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.92 8.25
Intervallo Annuale
6.38 26.66
- Chiusura Precedente
- 8.00
- Apertura
- 8.11
- Bid
- 7.94
- Ask
- 8.24
- Minimo
- 7.92
- Massimo
- 8.25
- Volume
- 7.429 K
- Variazione giornaliera
- -0.75%
- Variazione Mensile
- -7.89%
- Variazione Semestrale
- -4.68%
- Variazione Annuale
- 16.42%
20 settembre, sabato