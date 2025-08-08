クォートセクション
RDW
RDW: Redwire Corporation

8.00 USD 0.16 (2.04%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RDWの今日の為替レートは、2.04%変化しました。日中、通貨は1あたり7.93の安値と8.27の高値で取引されました。

Redwire Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
7.93 8.27
1年のレンジ
6.38 26.66
以前の終値
7.84
始値
8.04
買値
8.00
買値
8.30
安値
7.93
高値
8.27
出来高
10.098 K
1日の変化
2.04%
1ヶ月の変化
-7.19%
6ヶ月の変化
-3.96%
1年の変化
17.30%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K