通貨 / RDW
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RDW: Redwire Corporation
8.00 USD 0.16 (2.04%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RDWの今日の為替レートは、2.04%変化しました。日中、通貨は1あたり7.93の安値と8.27の高値で取引されました。
Redwire Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RDW News
- Redwire社の株価、子会社のNATO契約獲得を受け上昇
- レッドワイア株、子会社のNATO契約獲得で上昇
- Redwire stock rises after NATO contract win for subsidiary
- Redwire子会社、偵察ドローン契約をNATO加盟国から獲得
- Redwire subsidiary wins NATO country contract for reconnaissance drones
- レッドワイア、優先株式を1100万株の普通株式に転換
- Redwire sees conversion of preferred stock into 11 million common shares
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Redwire stock falls after Bain Capital reportedly offers 11 million shares
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- Why Did Redwire Stock Crash Today?
- ハネウェルとレッドワイヤー、量子衛星セキュリティで提携
- Honeywell and Redwire partner on quantum satellite security
- Why Is Redwire Stock Soaring Monday? - Redwire (NYSE:RDW), Honeywell Intl (NASDAQ:HON)
- RedWire at Jefferies Conference: Strategic Moves in Space and Defense
- Morgan Stanley initiates coverage on Firefly Aerospace stock with Equalweight rating
- What's Going On With Redwire (RDW) Stock Thursday? - Redwire (NYSE:RDW)
- Redwire stock rises after securing $25 million NASA contract
- Money's Tight at NASA, so Expect More Space IPOs
- BofA Securities initiates Redwire stock with Underperform rating on ownership concerns
- 17 Stocks to Play Space Race 2.0
- Redwire Stock: Acquisitions Propel Expansion - Organic Growth Is Lacking (NYSE:RDW)
- Redwire releases Acorn 2.0 simulation software for aerospace sector
- Why Redwire Stock Collapsed 30% This Week
1日のレンジ
7.93 8.27
1年のレンジ
6.38 26.66
- 以前の終値
- 7.84
- 始値
- 8.04
- 買値
- 8.00
- 買値
- 8.30
- 安値
- 7.93
- 高値
- 8.27
- 出来高
- 10.098 K
- 1日の変化
- 2.04%
- 1ヶ月の変化
- -7.19%
- 6ヶ月の変化
- -3.96%
- 1年の変化
- 17.30%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K