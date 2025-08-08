Moedas / RDW
RDW: Redwire Corporation
8.18 USD 0.34 (4.34%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RDW para hoje mudou para 4.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.93 e o mais alto foi 8.27.
Veja a dinâmica do par de moedas Redwire Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RDW Notícias
- Ações da Redwire sobem após subsidiária ganhar contrato da OTAN
- Subsidiária da Redwire ganha contrato de país da OTAN para drones de reconhecimento
- Redwire vê conversão de ações preferenciais em 11 milhões de ações ordinárias
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Ações da Redwire caem após Bain Capital oferecer 11 milhões de papéis
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- Why Did Redwire Stock Crash Today?
- Honeywell e Redwire firmam parceria em segurança quântica para satélites
- Why Is Redwire Stock Soaring Monday? - Redwire (NYSE:RDW), Honeywell Intl (NASDAQ:HON)
- RedWire at Jefferies Conference: Strategic Moves in Space and Defense
- Morgan Stanley initiates coverage on Firefly Aerospace stock with Equalweight rating
- What's Going On With Redwire (RDW) Stock Thursday? - Redwire (NYSE:RDW)
- Redwire stock rises after securing $25 million NASA contract
- Money's Tight at NASA, so Expect More Space IPOs
- BofA Securities initiates Redwire stock with Underperform rating on ownership concerns
- 17 Stocks to Play Space Race 2.0
- Redwire Stock: Acquisitions Propel Expansion - Organic Growth Is Lacking (NYSE:RDW)
- Redwire releases Acorn 2.0 simulation software for aerospace sector
- Why Redwire Stock Collapsed 30% This Week
Faixa diária
7.93 8.27
Faixa anual
6.38 26.66
- Fechamento anterior
- 7.84
- Open
- 8.04
- Bid
- 8.18
- Ask
- 8.48
- Low
- 7.93
- High
- 8.27
- Volume
- 6.069 K
- Mudança diária
- 4.34%
- Mudança mensal
- -5.10%
- Mudança de 6 meses
- -1.80%
- Mudança anual
- 19.94%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh