Dövizler / RDI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RDI: Reading International Inc - Class A Non-voting Common Stock
1.58 USD 0.04 (2.60%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RDI fiyatı bugün 2.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.49 ve Yüksek fiyatı olarak 1.59 aralığında işlem gördü.
Reading International Inc - Class A Non-voting Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RDI haberleri
- Reading International, Inc. (RDI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Reading International Q2 2025 reports mixed results
- Reading Int earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Immerse Yourself in The Phoenician Scheme x Angelika Experience
- Earnings call transcript: Reading International Q1 2025 sees revenue dip, stock falls
- Reading International, Inc. Announces Participation at the Sidoti Virtual Micro-Cap Investor Conference
- Reading Int earnings beat by $0.18, revenue fell short of estimates
- Reading International Reports First Quarter 2025 Results
- Reading International, Inc. (RDI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
1.49 1.59
Yıllık aralık
1.17 1.86
- Önceki kapanış
- 1.54
- Açılış
- 1.54
- Satış
- 1.58
- Alış
- 1.88
- Düşük
- 1.49
- Yüksek
- 1.59
- Hacim
- 69
- Günlük değişim
- 2.60%
- Aylık değişim
- 1.94%
- 6 aylık değişim
- 6.04%
- Yıllık değişim
- -3.07%
21 Eylül, Pazar