RDI: Reading International Inc - Class A Non-voting Common Stock
1.53 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RDI de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.50, mientras que el máximo ha alcanzado 1.56.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Reading International Inc - Class A Non-voting Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
1.50 1.56
Rango anual
1.17 1.86
- Cierres anteriores
- 1.53
- Open
- 1.55
- Bid
- 1.53
- Ask
- 1.83
- Low
- 1.50
- High
- 1.56
- Volumen
- 121
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -1.29%
- Cambio a 6 meses
- 2.68%
- Cambio anual
- -6.13%
