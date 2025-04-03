KurseKategorien
Währungen / RDI
Zurück zum Aktien

RDI: Reading International Inc - Class A Non-voting Common Stock

1.52 USD 0.02 (1.30%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RDI hat sich für heute um -1.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.49 bis zu einem Hoch von 1.56 gehandelt.

Verfolgen Sie die Reading International Inc - Class A Non-voting Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RDI News

Tagesspanne
1.49 1.56
Jahresspanne
1.17 1.86
Vorheriger Schlusskurs
1.54
Eröffnung
1.54
Bid
1.52
Ask
1.82
Tief
1.49
Hoch
1.56
Volumen
53
Tagesänderung
-1.30%
Monatsänderung
-1.94%
6-Monatsänderung
2.01%
Jahresänderung
-6.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K