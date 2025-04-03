Währungen / RDI
RDI: Reading International Inc - Class A Non-voting Common Stock
1.52 USD 0.02 (1.30%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RDI hat sich für heute um -1.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.49 bis zu einem Hoch von 1.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die Reading International Inc - Class A Non-voting Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.49 1.56
Jahresspanne
1.17 1.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.54
- Eröffnung
- 1.54
- Bid
- 1.52
- Ask
- 1.82
- Tief
- 1.49
- Hoch
- 1.56
- Volumen
- 53
- Tagesänderung
- -1.30%
- Monatsänderung
- -1.94%
- 6-Monatsänderung
- 2.01%
- Jahresänderung
- -6.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K