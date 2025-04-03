Valute / RDI
RDI: Reading International Inc - Class A Non-voting Common Stock
1.58 USD 0.04 (2.60%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RDI ha avuto una variazione del 2.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.49 e ad un massimo di 1.59.
Segui le dinamiche di Reading International Inc - Class A Non-voting Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
RDI News
Intervallo Giornaliero
1.49 1.59
Intervallo Annuale
1.17 1.86
- Chiusura Precedente
- 1.54
- Apertura
- 1.54
- Bid
- 1.58
- Ask
- 1.88
- Minimo
- 1.49
- Massimo
- 1.59
- Volume
- 69
- Variazione giornaliera
- 2.60%
- Variazione Mensile
- 1.94%
- Variazione Semestrale
- 6.04%
- Variazione Annuale
- -3.07%
21 settembre, domenica