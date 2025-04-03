QuotazioniSezioni
Valute / RDI
RDI: Reading International Inc - Class A Non-voting Common Stock

1.58 USD 0.04 (2.60%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RDI ha avuto una variazione del 2.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.49 e ad un massimo di 1.59.

Intervallo Giornaliero
1.49 1.59
Intervallo Annuale
1.17 1.86
Chiusura Precedente
1.54
Apertura
1.54
Bid
1.58
Ask
1.88
Minimo
1.49
Massimo
1.59
Volume
69
Variazione giornaliera
2.60%
Variazione Mensile
1.94%
Variazione Semestrale
6.04%
Variazione Annuale
-3.07%
21 settembre, domenica