RDI: Reading International Inc - Class A Non-voting Common Stock
1.53 USD 0.02 (1.32%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RDI за сегодня изменился на 1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.49, а максимальная — 1.60.
Следите за динамикой Reading International Inc - Class A Non-voting Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.49 1.60
Годовой диапазон
1.17 1.86
- Предыдущее закрытие
- 1.51
- Open
- 1.60
- Bid
- 1.53
- Ask
- 1.83
- Low
- 1.49
- High
- 1.60
- Объем
- 135
- Дневное изменение
- 1.32%
- Месячное изменение
- -1.29%
- 6-месячное изменение
- 2.68%
- Годовое изменение
- -6.13%
